На Харківщині 18-річна дівчина задушила свою доньку та викинула в яму з нечистотами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Харківщині 18-річна мешканка села Безруки задушила немовля та викинула тіло в яму з нечистотами у дворі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
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Своєму 25-річному чоловікові, який приймав пологи, дівчина сказала, що за його відсутності віддала дитину соціальним службам. Тіло виявила свекруха зловмисниці та повідомила поліцію.
“Я закрила їй рота і носа. Вона не плакала. Вона миттєво затихла і все”, — розповіла дівчина правоохоронцям.
На місце прибула слідчо-оперативна група відділу поліції Харківського районного управління поліції № 3. Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили докази.
Наголошується, що у сім’ї вже є старша дитина, якій ще немає двох років.
Дівчині повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею про умисне вбивство (п.2 ч.2 ст.115 КК України). Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає від 10 до 15 років ув’язнення.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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