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Під Києвом під час пожежі загинула однорічна дитина. Поліція затримала 18-річну багатодітну матір

Під Києвом під час пожежі загинула однорічна дитина. Поліція затримала 18-річну багатодітну матір

Київ • УНН

 • 16607 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У селі Бузова на Київщині під час пожежі загинула однорічна дитина, поки її 18-річна матір, залишивши трьох дітей вийшла до вбиральні. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.

Цитата

"20 січня близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Бузова по вулиці Дзвонова горить приміщення.Під час гасіння полум’я рятувальники виявили тіло однорічної дитини“,- йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що правоохоронці встановили, що 18-річна багатодітна мати винаймала житло у банному приміщенні. Дівчина повідомила правоохоронцям, що близько 18:00 вийшла до вбиральні залишивши в приміщенні трьох малолітніх дітей, і вже через декілька хвилин помітила задимлення.

“За попередньою інформацією пожежа трапилася внаслідок самовільного займання пічки, якою здійснювалося опалення приміщення.Правоохоронці затримали багатодітну матір відповідно до ст. 208 КПК України”, — зазначається в повідомленні.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили матері про підозру за ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Окрім того, суд обрав дівчині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

У Запоріжжі 17 січня померла чотиримісячна дитина, яку 29-річна мати залишила в антисанітарії на знайомого чоловіка.

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