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Под Киевом при пожаре погиб годовалый ребенок. Полиция задержала 18-летнюю многодетную мать

Под Киевом при пожаре погиб годовалый ребенок. Полиция задержала 18-летнюю многодетную мать

Киев • УНН

 • 16604 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В селе Бузова Киевской области во время пожара погиб годовалый ребенок, пока его 18-летняя мать, оставив троих детей вышла в уборную. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.

Цитата

"20 января около 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Бузова по улице Колокольная горит помещение. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело годовалого ребенка“,- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что правоохранители установили, что 18-летняя многодетная мать снимала жилье в банном помещении. Девушка сообщила правоохранителям, что около 18:00 вышла в уборную, оставив в помещении троих малолетних детей, и уже через несколько минут заметила задымление.

“По предварительной информации пожар произошел в результате самовольного возгорания печки, которой осуществлялось отопление помещения. Правоохранители задержали многодетную мать в соответствии со ст. 208 УПК Украины”, — отмечается в сообщении.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили матери о подозрении по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, суд избрал девушке меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

В Запорожье 17 января умер четырехмесячный ребенок, которого 29-летняя мать оставила в антисанитарии на знакомого мужчину.

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