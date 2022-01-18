У Запоріжжі в антисанітарії померла чотиримісячна дівчинка, її матір шукає поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Запоріжжі 17 січня померла чотиримісячна дитина, яку 29-річна мати залишила в антисанітарії на знайомого чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.
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Як зазначили, 17 січня приблизно о 17:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги. Лікарі заявили про смерть чотиримісячної дівчинки.
Правоохоронці встановили, що "швидку" викликав знайомий матері, на якого вона залишила дитину на тривалий час у квартирі на вулиці Патріотичній.
Дівчинка перебувала в повних антисанітарних умовах, з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм.
Матір померлої дитини — 29-річна місцева жителька, яку минулого року притягували до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).
Стаття передбачає обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Наразі поліція розшукує матір.
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