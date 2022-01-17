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Катування підлітка на Запоріжжі: двох неповнолітніх підозрюваних затримали

Катування підлітка на Запоріжжі: двох неповнолітніх підозрюваних затримали

Київ • УНН

 • 29415 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Запорізькій області за фактом катування 14-річного хлопця затримали двох підлітків. Про це повідомили у поліції Запорізької області, передає УНН.

Цитата

“У зв’язку з нововиявленими обставинами під час проведення досудового розслідування за ч. 2 ст. 127 КК України (Катування) відкриті ще два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України та ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Вирішується питання подальшої правової кваліфікації інших кримінальних дій фігурантів. Двох учасників протиправних дій затримано в порядку ст. 208 КПК України. Обидва 15-річні учні місцевого навчального закладу”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, у поліції зазначили, що найближчим часом за погодженням з Запорізькою окружною прокуратурою, буде вирішуватися питання повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна

Що було раніше

Ввечері 15 січня група неповнолітніх від 12-ти до 15-ти років запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них в селищі міського типу Кушугум. Там вони били хлопця, принижували та всіляко знущалися, повідомили у поліції.

Шукати хлопця рідні почали самостійно, бо мобільний був вимкнений, а його вже кілька годин не було вдома. Тільки близько 18 години матір дізналась адресу будинку, де її сина бачили того дня.

Особи всіх шести порушників встановили.

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