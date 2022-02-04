На Миколаївщині мати змушувала своїх маленьких дітей зніматися у порно
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Миколаївській області 30-річна жінка разом із 17-річною спільницею змушувала своїх маленьких дітей зніматися у порно, після чого за гроші вона продавала відеоматеріали інтернеті. Про це інформує Київська міська прокуратура, пише УНН.
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До правоохоронних органів надійшла інформація від іноземних колег про поширення в інтернеті фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру, створених за участі двох малолітніх дівчат, ймовірно з України.
У межах розпочатого кримінального провадження встановлено, що до виготовлення протиправного контенту причетна 30-річна жителька Миколаївській області, яка використовувала для зйомок власних дітей 9 та 11 років.
Жінка діяла спільно із своєю неповнолітньою знайомою. Вигадавши сценарії сексуальних сцен, зловмисниці примушували малолітніх дівчат брати участь у таких зйомках, після чого виготовлені відеофайли порнографічного характеру поширювали за гроші в інтернеті.
Наразі 30-річній жінці та 17-річній жителькам Миколаївської області повідомлено про підозру. Вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів.
Слідчі дії тривають. Зловмисницям загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.
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