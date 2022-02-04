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На Миколаївщині мати змушувала своїх маленьких дітей зніматися у порно

На Миколаївщині мати змушувала своїх маленьких дітей зніматися у порно

Київ • УНН

 • 604893 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Миколаївській області 30-річна жінка разом із 17-річною спільницею змушувала своїх маленьких дітей зніматися у порно, після чого за гроші вона продавала відеоматеріали інтернеті. Про це інформує Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

До правоохоронних органів надійшла інформація від іноземних колег про поширення в інтернеті фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру, створених за участі двох малолітніх дівчат, ймовірно з України.

У межах розпочатого кримінального провадження встановлено, що до виготовлення протиправного контенту причетна 30-річна жителька Миколаївській області, яка використовувала для зйомок власних дітей 9 та 11 років.

Жінка діяла спільно із своєю неповнолітньою знайомою. Вигадавши сценарії сексуальних сцен, зловмисниці примушували малолітніх дівчат брати участь у таких зйомках, після чого виготовлені відеофайли порнографічного характеру поширювали за гроші в інтернеті.

Наразі 30-річній жінці та 17-річній жителькам Миколаївської області повідомлено про підозру. Вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають. Зловмисницям загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Додамо

У місті Курахове Донецької області чоловік вбив та закопав у землю трирічну дитину, яка з народження мала інвалідність. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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