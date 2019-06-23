На Марше равенства было задействовано значительно меньше правоохранителей, чем в прошлом году - Князев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Во время нынешнего Марша равенства, прошедший в воскресенье в Киеве, было задействовано гораздо меньше людей по личному составу Нацполиции, чем в прошлом году. Об этом во время итогового брифинга по обеспечению правопорядка во время Марша равенства в Киеве заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"Национальная полиция задействовала столько личного состава, сколько посчитала нужным, но меньше чем в прошлом году, значительно меньше", - сказал Князев.
По его словам, во время проведения массовых мероприятий ПрайдПарада, ни одного сообщения в полицию о нарушении не было зафиксировано.
"Полиция обеспечила совместно с Нацгвардией достаточное количество сил и средств, чтобы вообще не было нарушений", - добавил он.
Напомним, акции в рамках "КиевПрайда" начались 16 июня и закончились 23 июня в Киеве Маршем равенства.