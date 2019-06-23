На Марші рівності було задіяно значно менше правоохоронців, аніж минулого року - Князєв
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Під час цьогорічного Маршу рівності, що пройшов в неділю в києві, було задіяно значно менше людей з особового складу Нацполіції, аніж минулого року. Про це під час підсумкового брифінгу щодо забезпечення правопорядку під час Маршу рівності у Києві заявив Голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
"Національна поліція задіяла стільки особового складу, скільки порахувала за потрібне, але менше ніж минулого року, значно менше", - сказав Князєв.
З його слів, під час проведення масових заходів ПрайдПараду, жодного повідомлення в поліцію про порушення не було зафіксовано.
"Поліція забезпечила спільно з нацгвардією достатню кількість сил та засобів, щоб взагалі не було порушень", - додав він.
Нагадаємо, акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчились 23 червня у Києві Маршем рівності.