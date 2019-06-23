На Марші рівності було задіяно значно менше правоохоронців, аніж минулого року - Князєв

КИЇВ. 23 червня. УНН. Під час цьогорічного Маршу рівності, що пройшов в неділю в києві, було задіяно значно менше людей з особового складу Нацполіції, аніж минулого року. Про це під час підсумкового брифінгу щодо забезпечення правопорядку під час Маршу рівності у Києві заявив Голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.