На мариупольском направлении украинских военных обстреляли 22 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины на мариупольском направлении. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера на мариупольском направлении боевики трижды открывали огонь из минометов, по одному разу обстреляв Красногоровку, Водяное и Широкино. Все остальные обстрелы были из легкого вооружения и пришлись на участок фронта Павлополь - Широкино. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 22 вражеских обстрела", - рассказал представитель Минобороны.
Напомним, 13 апреля на мариупольском направлении произошло 43 обстрела позиций сил АТО, в том числе шесть - из тяжелого вооружения.