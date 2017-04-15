На мариупольском направлении украинских военных обстреляли 22 раза

"Вчера на мариупольском направлении боевики трижды открывали огонь из минометов, по одному разу обстреляв Красногоровку, Водяное и Широкино. Все остальные обстрелы были из легкого вооружения и пришлись на участок фронта Павлополь - Широкино. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 22 вражеских обстрела", - рассказал представитель Минобороны.

Напомним, 13 апреля на мариупольском направлении произошло 43 обстрела позиций сил АТО, в том числе шесть - из тяжелого вооружения.