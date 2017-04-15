На маріупольському напрямку українських військових обстріляли 22 рази

“Учора на маріупольському напрямку бойовики тричі відкривали вогонь із мінометів, по одному разу обстрілявши Красногорівку, Водяне та Широкине. Всі інші обстріли були з легкого озброєння та припали на ділянку фронту Павлопіль — Широкине. Всього минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 22 ворожі обстріли”, — розповів представник Міноборони.

Нагадаємо, 13 квітня на маріупольському напрямку сталося 43 обстріли позицій сил АТО, у тому числі шість із важкого озброєння.