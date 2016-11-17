На мариупольском направлении боевики использовали артиллерию калибром 152 мм
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Боевики выпустили более 60 мин и 14 снарядов по позициям украинских военных на мариупольском направлении. Об этом на брифинге сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Как и в прошлые дни, на мариупольском направлении вражеских обстрелов больше чем на донецком и луганском направлении вместе взятых. По нашим позициям было выпущено более 60 мин. Также 14 снарядов, с использованием 152-мм пушек", - сказал он.
Боевые действия на мариупольском направлении вчера велись в Мариинке, под Докучаевском, а также на приморских рубежах. Украинские войска активно вели огонь. Всего за минувшие сутки здесь было 24 обстрела, 7 из них из тяжелого вооружения.
Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, один получил ранения.