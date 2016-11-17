На маріупольському напрямку бойовики використовували артилерію калібром 152 мм
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Бойовики випустили понад 60 мін та 14 снарядів по позиціях українських військових на маріупольському напрямку. Про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Як і в минулі дні, на маріупольському напрямку ворожих обстрілів більше ніж на донецькому та луганському напрямку разом узятих. По наших позиціях було випущено понад 60 мін. Також 14 снарядів, з використанням 152-мм гармат”, − сказав він.
Бойові дії на маріупольському напрямку вчора велися у Маріїнці. під Докучаєвськом, а також на приморських рубежах. Українські війська активно вели вогонь у відповідь. всього за минулу добу тут було здійснено 24 обстріли, 7 з них з важкого озброєння.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, один зазнав поранень.