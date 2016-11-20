На мариупольском направлении боевики активно ведут обстрелы из тяжелого вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На мариупольском направлении фиксируется высокая активность боевиков, большинство обстрелов проводится с использованием тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Фиксируется наибольшая активность боевиков. Почти все обстрелы были из тяжелого вооружения или бронетехники, в частности танков и БМП. Под плотный огонь попало Широкино - здесь оккупанты открыли огонь из 152-мм артиллерии, 120-мм минометов и танков. Минометные обстрелы также фиксировались у Марьинки, Красногоровки, Талаковки и Водяного, а возле Павлополя боевики дважды осуществляли обстрелы из БМП", - сказал он.
Напомним, за сутки на территории проведения антитеррористической операции трое украинских военнослужащих получили ранения, никто не погиб.