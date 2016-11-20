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15 марта, 19:03 • 108341 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147681 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126219 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119560 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106383 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102203 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96028 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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На мариупольском направлении боевики активно ведут обстрелы из тяжелого вооружения

На мариупольском направлении боевики активно ведут обстрелы из тяжелого вооружения

Киев • УНН

 • 6500 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. На мариупольском направлении фиксируется высокая активность боевиков, большинство обстрелов проводится с использованием тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Фиксируется наибольшая активность боевиков. Почти все обстрелы были из тяжелого вооружения или бронетехники, в частности танков и БМП. Под плотный огонь попало Широкино - здесь оккупанты открыли огонь из 152-мм артиллерии, 120-мм минометов и танков. Минометные обстрелы также фиксировались у Марьинки, Красногоровки, Талаковки и Водяного, а возле Павлополя боевики дважды осуществляли обстрелы из БМП", - сказал он.

Напомним, за сутки на территории проведения антитеррористической операции трое украинских военнослужащих получили ранения, никто не погиб.

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