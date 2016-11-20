На маріупольськом напрямку бойовики активно ведуть обстріли з важкого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На маріупольському напрямку фіксується висока активність бойовиків, більшість обстрілів проводиться з використанням важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. передає кореспондент УНН.
“Фіксується найбільша активність бойовиків. Майже усі обстріли були з важкого озброєння або бронетехніки, зокрема танків та БМП. Під щільний вогонь попало Широкине — тут окупанти відкрили вогонь зі 152-мм артилерії, 120-мм мінометів і танків. Мінометні обстріли також фіксувалися біля Мар’їнки, Красногорівки, Талаківки і Водяного, а біля Павлополя бойовики двічі здійснювали обстріли з БМП”, — сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу на території проведення антитерористичної операції троє українських військовослужбовців зазнали поранень, жоден не загинув.