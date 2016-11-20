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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На маріупольськом напрямку бойовики активно ведуть обстріли з важкого озброєння

На маріупольськом напрямку бойовики активно ведуть обстріли з важкого озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. На маріупольському напрямку фіксується висока активність бойовиків, більшість обстрілів проводиться з використанням важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. передає кореспондент УНН.

“Фіксується найбільша активність бойовиків. Майже усі обстріли були з важкого озброєння або бронетехніки, зокрема танків та БМП. Під щільний вогонь попало Широкине — тут окупанти відкрили вогонь зі 152-мм артилерії, 120-мм мінометів і танків. Мінометні обстріли також фіксувалися біля Мар’їнки, Красногорівки, Талаківки і Водяного, а біля Павлополя бойовики двічі здійснювали обстріли з БМП”, — сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу на території проведення антитерористичної операції троє українських військовослужбовців зазнали поранень, жоден не загинув.

Українські Національні Новини

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