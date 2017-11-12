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На Мадагаскаре количество больных чумой превысило две тысячи человек

На Мадагаскаре количество больных чумой превысило две тысячи человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Всемирная организация здравоохранения с начала вспышки легочной чумы на Мадагаскаре зафиксировала более 2 тыс. случаев заражений менее чем на половине территории страны. Об этом сообщает издание Outbreak News Today со ссылкой на отчет ВОЗ, передает УНН.

По данным организации, с середины октября 2017 года на острове наблюдается снижение общей заболеваемости и количества больных, госпитализированных из-за инфекции чумы.

С 1 августа по 8 ноября 2017 года в 55 из 114 районов страны было зарегистрировано 2034 подтвержденных, достоверных и подозреваемых случаев заражения чумой, в том числе 165 смертей.

Из них 1,565 случаев (77%) были классифицированы как легочная чума, 297 случаев (15%) как бубонная чума, один был септицемичним, а 171 еще не классифицированы. С начала вспышки чумой заразились 82 медицинских работника, без смертельных случаев.

Как сообщал УНН, по состоянию на 25 октября на Мадагаскаре от чумы погибло 124 человека.

 

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