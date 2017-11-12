На Мадагаскарі кількість хворих на чуму перевищило дві тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я з початку спалаху легеневої чуми на Мадагаскарі зафіксувала понад 2 тис. випадків заражень менше ніж на половині території держави. Про це повідомляє видання Outbreak News Today з посиланням на звіт ВООЗ, передає УНН.
Згідно даних організації, з середини жовтня 2017 року на острові спостерігається зниження загальної захворюваності та кількості хворих, госпіталізованих через інфекцію чуми.
З 1 серпня по 8 листопада 2017 року в 55 з 114 районів країни було зареєстровано 2034 підтверджених, вірогідних та підозрюваних випадків зараження чумою, у тому числі 165 смертей.
З них 1,565 випадків (77%) були класифіковані як легенева чума, 297 випадків (15%) як бубонна чума, один був септицемічним, а 171 ще не класифіковані. З початку спалаху чумою заразилось 82 медичних працівники, без смертельних випадків.
Як повідомляв УНН, станом на 25 жовтня на Мадагаскарі від чуми загинуло 124 людини.