Во Львовской области водитель погиб после столкновения авто со скотом

Во Львовской области легковой автомобиль перевернулся в кювет после столкновения с крупным рогатым скотом. 47-летний водитель погиб на месте, двое пассажиров травмированы. Об этом сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"В ДТП на Львовщине погиб водитель легковушки. Происшествие произошло на автодороге вблизи села Речки Львовского района. Легковой автомобиль перевернулся в кювет. Как выяснилось, причиной этого стало столкновение с крупным рогатым скотом", - говорится в сообщении ГСЧС в соцсетях.

Как указано, 47-летний водитель был зажат искореженными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали медикам. Однако, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Еще двое пассажиров травмированы.