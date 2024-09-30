На Львівщині водій загинув після зіткнення авто з худобою
Київ • УНН
На Львівщині легковик перекинувся у кювет після зіткнення з великою рогатою худобою. 47-річний водій загинув на місці, двоє пасажирів травмовані. Рятувальники деблокували постраждалих.
У Львівській області легковий автомобіль перекинувся у кювет після зіткнення з великою рогатою худобою. 47-річний водій загинув на місці, двоє пасажирів травмовані. Про це повідомили у понеділок у ДСНС України, пише УНН.
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"У ДТП на Львівщині загинув водій легковика. Подія сталася на автодорозі поблизу села Річки Львівського району. Легковий автомобіль перекинувся у кювет. Як з’ясувалось, причиною цього стало зіткнення з великою рогатою худобою", - ідеться у повідомленні ДСНС у соцмережах.
Як вказано, 47-річний водій був затиснутий понівеченими конструкціями автомобіля. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка та передали медикам. Однак, від отриманих травм він помер на місці події. Ще двох пасажирів травмовано.