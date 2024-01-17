На Львовщине в результате пожара в доме погиб пожилой мужчина с 2-летней внучкой

В городе Самбор Львовской области в результате пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина с его 2-летней внучкой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Пожар возник накануне в одноэтажном 3-квартирном деревянном жилом доме.

Чрезвычайники спасли женщину 1965 года рождения, которая стояла на балконе и звала на помощь.

К сожалению, в помещении было обнаружено тело владельца квартиры 1962 года рождения и тело его внучки, 2021 года рождения - указали в ГСЧС.

Как отмечается, предположительно, дедушка пытался спасти ребенка, накрыв его собой.

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