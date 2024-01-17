На Львівщині внаслідок пожежі в будинку загинув літній чоловік з 2-річною онучкою
Київ • УНН
Дідусь і його 2-річна онука загинули під час пожежі в житловому будинку у Львівській області, причому чоловік, як повідомляється, намагався врятувати дитину, прикривши її собою.
У місті Самбір Львівської області внаслідок пожежі у житловому будинку загинув літній чоловік з його 2-річною онучкою. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Пожежа виникла напередодні в одноповерховому 3-квартирному дерев’яному житловому будинку.
Надзвичайники врятували жінку 1965 року народження, яка стояла на балконі й кликала на допомогу.
На жаль, у приміщенні було виявлено тіло власника квартири 1962 року народження та тіло його онучки, 2021 року народження
Як зазначається, імовірно, дідусь намагався врятувати дитину, накривши її собою.
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