У Харкові сталась пожежа в дитячій обласній лікарні: врятовано трьох жінок та дитину
Київ • УНН
Пожежа в Харківській дитячій лікарні: евакуйовано 52 особи, пожежники врятували 3 жінок та дитину.
У Харківській обласній дитячій клінічній лікарні спалахнула пожежа.. Як повідомили у ДСНС, вогнеборці врятували із задимленої зони трьох жінок та дитину, передає УНН.
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Сьогодні у триповерховому корпусі обласної дитячої клінічної лікарні в Харкові спалахнула пожежа. Займання сталося в приміщенні комори, площа якої 15 кв.м.
Враховуючи наявність в будівлі великої кількості дітей, до місця виклику відразу було направлено 11 оперативних відділень ДСНС.
По прибуттю перших підрозділів спостерігалось задимлення на першому поверсі. До цього моменту персоналом медичного закладу вже було евакуйовано у безпечне місце 52 людини: 23 жінки та 29 дітей.
Під час проведення розвідки вогнеборці врятували із задимленої зони ще 3 жінки і 1 дитину. Ліквідація пожежі відбулась о 17:30.