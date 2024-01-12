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В Харькове произошел пожар в детской областной больнице: спасены три женщины и ребенок

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 18:13  •  8079 просмотра

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Пожар в Харьковской детской больнице: эвакуированы 52 человека, пожарные спасли 3 женщин и ребенка.

В Харьковской областной детской клинической больнице вспыхнул пожар. Как сообщили в ГСЧС, пожарные спасли из задымленной зоны трех женщин и ребенка, передает УНН.

Детали

Сегодня в трехэтажном корпусе областной детской клинической больницы в Харькове вспыхнул пожар. Возгорание произошло в помещении кладовой, площадь которой 15 кв.м.

Учитывая наличие в здании большого количества детей, к месту вызова сразу было направлено 11 оперативных отделений ГСЧС.

По прибытию первых подразделений наблюдалось задымление на первом этаже. К этому моменту персоналом медицинского учреждения уже было эвакуировано в безопасное место 52 человека: 23 женщины и 29 детей.

Во время проведения разведки пожарные спасли из задымленной зоны еще 3 женщины и 1 ребенка. Ликвидация пожара состоялась в 17:30.

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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