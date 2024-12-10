На Львовщине отменили графики отключения света
Киев • УНН
«Львовоблэнерго» отменило запланированные графики отключений электроэнергии на 10 декабря. В то же время «Укрэнерго» анонсирует ограничения для других регионов Украины с различными ограничениями для бытовых и промышленных потребителей.
Во вторник, 10 декабря, жителям Львовской области отменили ранее объявленные графики отключений электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Львовоблэнерго».
В "Львовоблэнерго" обновили информацию и графики отключения света сегодня задействовать не будут.
Дополнение
Сегодня, по данным Укрэнерго, в Украине время применения и объем ограничений будут такими:
Для бытовых потребителей:
* 07:00 – 08:00 — одна очередь отключений
* 08:00 – 19:00 — две очереди отключений
• 19:00 – 22:00 — одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса:
* 07:00 – 22: 00 — применение графиков ограничения мощности
Причина временного введения ограничений-повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября.