Во Львовской области мальчик во время игры упал в 5-метровый канализационный коллектор

В городе Сосновка Львовской области мальчик во время игры упал в канализационный коллектор глубиной 5 метров, его вытащили спасатели, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Во Львовской области спасатели вытащили ребенка из канализационного коллектора", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Сосновка.

"Мальчик 2011 года рождения, играя во дворе, упал в канализационный коллектор, глубиной около 5 м", - рассказали в ГСЧС.

Его друзья, как указано, прибежали к пожарно-спасательному подразделению и попросили о помощи.

"Спасатели, не теряя времени, отправились к месту происшествия - ребенок был в сознании. Чрезвычайники спустились к парню, осмотрели и с помощью спасательной веревки вытащили на поверхность, где передали медикам", - отметили в ГСЧС.

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