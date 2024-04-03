Пьяный водитель с 2-летним ребенком в салоне убегал от патрульных, но вылетел на бордюр - полиция

В Черновцах, в час ночи, водитель Skoda проигнорировал требование об остановке от патрульных и пытался убежать, но не справился с управлением, - выехал на бордюрный камень. Драггер показал состояние опьянения фигуранта ДТП, который, кроме того, пересел на пассажирское место и утверждал, что будто спал. Кроме него в салоне авто патрульные также обнаружили женщину с 2-летним ребенком, передает УНН, со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.

Детали

Прошлой ночью в Черновцах патрульные задержали нетрезвого водителя, который после попыток убежать врезался в бордюр и рекламный щит, при этом настаивал, что спал, но еще одним фактом, который обнаружили правоохранители, было то, что фигурант вез женщину с 2-летним ребенком.

Черновцы. 1-й час ночи, водитель автомобиля Skoda нарушает комендантский час и неуверенно управляет транспортным средством. В ответ на требование об остановке от патрульных - только ускорился и пытался убежать - рассказывают в полиции.

Согласно информации правоохранителей, водитель не справился с управлением, выехал на бордюрный камень и допустил наезд на рекламный щит на улице Небесной Сотни. Затем фигурант пересел на пассажирское место сзади и начал утверждать, что спал и не понимает, что происходит.

Патрульные применили драггер, - оказалось, что задержанный имеет 1,54 промилле. При этом, согласно докладу патрульных, в разбитой машине была женщина с 2-летним ребенком, которые к счастью, не пострадали.

На водителя составили ряд материалов. И, как оказалось, это уже не первая ст.130 КУоАП для него, поэтому суд будет определяться относительно более строгой меры ответственности, - передает первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билощицкого.

Напомним,

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