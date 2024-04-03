Пьяный водитель с 2-летним ребенком в салоне убегал от патрульных, но вылетел на бордюр - полиция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  53707 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  78916 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  124471 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  126733 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123284 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  113985 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  76913 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100117 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119991 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  118049 просмотра

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На Луганщине оккупанты увольняют шахтеров и позволили "предпринимателям" уклоняться от уплаты налогов

На Луганщине оккупанты увольняют шахтеров и позволили "предпринимателям" уклоняться от уплаты налогов

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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
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Министерство обороны Тайваня обнаружило 30 китайских самолетов вокруг острова

Министерство обороны Тайваня обнаружило 30 китайских самолетов вокруг острова

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  173473 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  180633 просмотра
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1 апреля 2024, 09:33  •  216679 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  488105 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  458750 просмотра

Пьяный водитель с 2-летним ребенком в салоне убегал от патрульных, но вылетел на бордюр - полиция

Пьяный водитель с 2-летним ребенком в машине пытался скрыться от полиции, не справился с управлением и врезался в бордюр и рекламный щит в Черновцах.

Криминал и ЧП •   •  11369 просмотра
Пьяный водитель с 2-летним ребенком в салоне убегал от патрульных, но вылетел на бордюр - полиция

Думал, что гранты выигрывают только "свои": как кондитер с Киевщины начал создавать украинские макароны

Артем Розкокоха, кондитер из Барышевки Киевской области, получил грантовую поддержку от благотворительного фонда "МХП - Громаді". На полученные средства начал бизнес по производству макарон.

Общество •   •  11980 просмотра
Думал, что гранты выигрывают только "свои": как кондитер с Киевщины начал создавать украинские макароны

На Луганщине оккупанты увольняют шахтеров и позволили "предпринимателям" уклоняться от уплаты налогов

Во временно оккупированной Луганской области увольняют работников шахт, а власть так называемой "лнр" позволяет "предпринимателям" избегать уплаты налогов.

Война •   •  13315 просмотра
На Луганщине оккупанты увольняют шахтеров и позволили "предпринимателям" уклоняться от уплаты налогов

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп.

Экономика •   •  53707 просмотра
Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Министерство обороны Тайваня обнаружило 30 китайских самолетов вокруг острова

Вокруг Тайваня заметили 30 самолетов китайской армии. 20 из них приблизились на опасно близкое расстояние к северной части острова, где находится столица.

Новости Мира •   •  12546 просмотра
Министерство обороны Тайваня обнаружило 30 китайских самолетов вокруг острова

Опендатабот: доходы украинский агролидеров выросли на 35% в прошлом году

Лидеры украинского аграрного рынка заработали 86,57 млрд грн в 2023 году, что на 35% больше, чем в 2022 году, причем на Группу МХП пришлось 40% общего дохода.

Экономика •   •  13747 просмотра
Опендатабот: доходы украинский агролидеров выросли на 35% в прошлом году

"Уже оттачивают навыки на F-16": Евлаш рассказал об обучении пилотов в Дании и США

Несколько групп украинских пилотов проходят подготовку в разных странах для полетов на истребителях F-16. Две передовые группы в Дании и США уже оттачивают свои навыки на самолетах F-16.

Война •   •  13689 просмотра
"Уже оттачивают навыки на F-16": Евлаш рассказал об обучении пилотов в Дании и США

В Донецкой области в результате вражеских обстрелов ранены трое энергетиков

В Донецкой области в результате вражеского обстрела ранения получили трое энергетиков из ПАО "Донбассэнерго".

Война •   •  13485 просмотра
В Донецкой области в результате вражеских обстрелов ранены трое энергетиков

Возраст является движущей силой изменений движения звезд в галактиках - исследование

Новое исследование показало, что склонность звезд к хаотическому движению в галактиках в значительной степени связана с возрастом галактики, причем более старые галактики со временем демонстрируют более хаотичные звездные орбиты.

Технологии •   •  11376 просмотра
Возраст является движущей силой изменений движения звезд в галактиках - исследование

Из-за непогоды отключения света в 7 областях, Харьков на графиках - Минэнерго

Из-за непогоды обесточены 337 населенных пунктов в 7 областях Украины, дефицита электроэнергии не ожидается.

Общество •   •  15096 просмотра
Из-за непогоды отключения света в 7 областях, Харьков на графиках - Минэнерго