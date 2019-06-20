Во Львовской области змея укусила шестилетнего ребенка
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 июня. УНН. Во Львовской области шестилетняя девочка попала в больницу из-за укуса змеи. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
"19 июня в 18:13 в с. Матков Турковского района в результате укуса змеи госпитализирована в центральную районную больницу г. Турка девочка, 2013 года, жительница с. Матков ", - сообщили в ГСЧС.
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Напомним, во Львовской области жительница с. Рыков Сколевского района попала в реанимацию после укуса змеи.