На Львівщині жінка потрапила до реанімації після укусу змії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Львівській області мешканка с. Риків Сколівського району потрапила до реанімації після укусу змії. Постраждала перебуває в стані середньої тяжкості. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"15 червня о 23:00 до рятувальників надійшло повідомлення від чергової Сколівської центральної районної лікарні про те, що в реанімаційне відділення, поступила жінка, 1963 року народження, жителька с. Риків, Сколівського району, з діагнозом "укус змії верхньої частини лівого стегна". За даними медиків стан потерпілої – середньої важкості", - повідомили у ДСНС.
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Як повідомляв УНН, на Львівщині зафіксований черговий укус змії - постраждала жінка 1959 року.