Во Львовской области женщина попала в реанимацию после укуса змеи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Во Львовской области жительница с. Рыков Сколевского района попала в реанимацию после укуса змеи. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"15 июня в 23:00 к спасателям поступило сообщение от дежурной Сколивской центральной районной больницы о том, что в реанимационное отделение, поступила женщина, 1963 года рождения, жительница с. Рыков, Сколевского района, с диагнозом "укус змеи верхней части левого бедра" . По данным медиков состояние потерпевшей - средней тяжести", - сообщили в ГСЧС.
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Как сообщал УНН, во Львовской области зафиксирован очередной укус змеи - пострадала женщина 1959 года рождения.