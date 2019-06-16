Во Львовской области женщина попала в реанимацию после укуса змеи

"15 июня в 23:00 к спасателям поступило сообщение от дежурной Сколивской центральной районной больницы о том, что в реанимационное отделение, поступила женщина, 1963 года рождения, жительница с. Рыков, Сколевского района, с диагнозом "укус змеи верхней части левого бедра" . По данным медиков состояние потерпевшей - средней тяжести", - сообщили в ГСЧС.



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Как сообщал УНН, во Львовской области зафиксирован очередной укус змеи - пострадала женщина 1959 года рождения.