На Львівщині жінку вкусила змія
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На Львівщині зафіксований черговий укус змії - постраждала жінка 1959 року, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, подія сталась 13 червня.
"...в Городоцьку Центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступила, жінка 1959 року народження, жителька с. Малий Любінь Городоцького району, з діагнозом – укус змії лівої кисті", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині госпіталізували чоловіка, якого вкусила змія.