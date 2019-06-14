Во Львовской области женщину укусила змея

Как пишет издание, происшествие произошло 13 июня.

"... в Городоцкую Центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступила, женщина 1959 года, жительница с. Малый Любинь Городокского района, с диагнозом - укус змеи левой кисти", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области госпитализировали мужчину, которого укусила змея.