Во Львовской области женщину укусила змея
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Во Львовской области зафиксирован очередной укус змеи - пострадала женщина в 1959 года, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, происшествие произошло 13 июня.
"... в Городоцкую Центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступила, женщина 1959 года, жительница с. Малый Любинь Городокского района, с диагнозом - укус змеи левой кисти", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области госпитализировали мужчину, которого укусила змея.