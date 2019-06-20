На Львівщині змія вкусила шестирічну дитину
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 червня. УНН. На Львівщині шестирічна дівчинка потрапила до лікарні через укус змії. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
“19 червня о 18:13 в с. Матків Турківського району внаслідок укусу змії госпіталізована в центральну районну лікарню м. Турка дівчинка, 2013 року, жителька с. Матків”, — повідомили в ДСНС.
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Нагадаємо, у Львівській області мешканка с. Риків Сколівського району потрапила до реанімації після укусу змії.