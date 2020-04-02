Во Львовской области зарегистрировали еще одно подозрение на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во Львовской области появился еще один пациент с подозрением на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 23:00 1 апреля по 9:00 2 апреля в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось одно лицо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент - из Ивано-Франковской области.
Добавим, на вечер 1 апреля во Львовской области было 96 человек с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось, во Львовской области зафиксировали первое выздоровление от коронавируса.
Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.