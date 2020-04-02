На Львівщині зареєстрували ще одну підозру на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Львівщині з'явився ще один пацієнт з підозрою на коронавірус. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 23:00 1 квітня по 9:00 2 квітня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулась одна особа", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пацієнт - з Івано-Франківської області.
Додамо, на вечір 1 квітня на Львівщині було 96 осіб з підозрою на коронавірус.
Як повідомлялося, на Львівщині зафіксували перше одужання від коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.