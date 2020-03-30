На Львівщині від коронавірусу одужав перший пацієнт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Львівщині зафіксували перше одужання від коронавірусу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає УНН.
“Маємо перше одужання від коронавірусу на Львівщині! У 50-річної жінки зі Львова діагностували COVID-19 після того, я вона повернулась із Німеччини. Пацієнтка перебувала на амбулаторному лікуванні. Перший результат тесту на коронавірус виявився позитивним. Другий і третій тест — негативні. Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині”, — написав Козицький.
Нагадаємо, в Україні на ранок 30 березня зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 в Одеській області.