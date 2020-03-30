Во Львовской области от коронавируса выздоровел первый пациент

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69026 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81390 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 94573 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92102 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105434 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90023 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103260 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106019 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131051 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130346 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Во Львовской области от коронавируса выздоровел первый пациент

Во Львовской области от коронавируса выздоровел первый пациент

Киев  •  УНН

 • 15148 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Львовской области зафиксировали первое выздоровление от коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

"Есть первое выздоровление от коронавируса во Львовской области! У 50-летней женщины из Львова диагностировали COVID-19 после того, я она вернулась из Германии. Пациентка находилась на амбулаторном лечении. Первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест - отрицательным. Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области", - написал Козицкий.

Напомним, в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8 в Одесской области.

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