Во Львовской области от коронавируса выздоровел первый пациент
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Львовской области зафиксировали первое выздоровление от коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.
"Есть первое выздоровление от коронавируса во Львовской области! У 50-летней женщины из Львова диагностировали COVID-19 после того, я она вернулась из Германии. Пациентка находилась на амбулаторном лечении. Первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест - отрицательным. Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области", - написал Козицкий.
Напомним, в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8 в Одесской области.