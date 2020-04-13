Во Львовской области зарегистрировали 6 новых подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во Львовской области на 8:30 13 апреля с подозрением на коронавирус есть 84 человека. У 124 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 5 человек умерли. Шесть пациентов выздоровели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"По состоянию на сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 84 человека. У 124 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 5 человек умерли. Семь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 6 пациентов выздоровели", - сообщили в ОГА.
В частности, в период с 23:30 до 8:00 в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось 6 человек. Пациенты из города Львова, Пустомытовского района.
"Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 83 человека. На самоизоляции - 566 человека. За все время выписано - 158 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 18-ти пациентов состояние тяжелое. 3 пациента на аппарате ИВЛ", - добавили в ОГА.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 806 человек. За все время в сумме у 600 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
Напомним, Минздрав обнародовал инфографику развития динамики коронавируса в областях Украины. По данным Минздрава, на утро 12 апреля в Украине было зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19.