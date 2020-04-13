Во Львовской области зарегистрировали 6 новых подозрений на коронавирус

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во Львовской области на 8:30 13 апреля с подозрением на коронавирус есть 84 человека. У 124 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 5 человек умерли. Шесть пациентов выздоровели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.