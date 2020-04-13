На Львівщині зареєстрували 6 нових підозр на коронавірус

КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Львівщині на 8:30 13 квітня з підозрою на коронавірус є 84 особи. У 124 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 5 осіб померли. Шестеро пацієнтів одужали. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.