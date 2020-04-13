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На Львівщині зареєстрували 6 нових підозр на коронавірус

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Львівщині на 8:30 13 квітня з підозрою на коронавірус є 84 особи. У 124 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 5 осіб померли. Шестеро пацієнтів одужали. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 84 особи. У 124 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 5 осіб померли. Семеро осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 6 пацієнтів одужали", - повідомили в ОДА.

Зокрема, у період з 23:30 по 8:00 в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося 6 осіб. Пацієнти з міста Львова, Пустомитівського району.

"Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 83 особи. На самоізоляції - 566 особи. За увесь час виписано - 158 пацієнтів. Стан більшості хворих - середньої тяжкості. У 18-ти пацієнтів стан тяжкий. 3 пацієнти на апараті ШВЛ", - додали в ОДА.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулася 806 людей. За увесь час в сумі у 600 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Нагадаємо, МОЗ оприлюднило інфографіку розвитку динаміки коронавірусу в областях України. За даними МОЗ, на ранок 12 квітня в Україні було зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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