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Во Львовской области заработал радиотелескоп, который позволяет исследовать Вселенную

Киев • УНН

 • 21854 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Золочеве во Львовской области, ввели в эксплуатацию радиотелескоп РТ-32, который позволяет Украине исследовать Вселенную. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Во Львовской области заработал радиотелескоп, который позволяет исследовать Вселенную

"Недалеко от города Золочев, ввели в эксплуатацию радиотелескоп РТ-32. В течение двух лет, начиная с 2018-го, украинские специалисты модернизировали советскую антенну МАRК-4В, на базе которой и создали радиотелескоп сантиметрового диапазона длинной волн РТ-32. По оценкам специалистов, это один из лучших радиотелескопов на территории Украины и Восточной Европы. Ведь после аннексии Крыма в 2014 году Украина потеряла парк космических антенн в Евпатории. Однако специалистам удалось возобновили работу Центра дальней космической связи в государстве", - сообщили в СМИ.

Указано, что в 2014 году Украина потеряла парк космических антенн вблизи Евпатории, где была одна из крупнейших в мире антенн РТ-70.

"Конечно, потеря объектов в Евпатории - это большая потеря для Украины. Парк антенных систем в Крыму очень большой, там ценное оборудование, там уникальные вещи. Но все же прошло время с момента аннексии Крыма и мы создали радиотелескоп РТ-32, намного технологичнее, чем РТ-70, то есть здесь системные решения, которые обрабатывали там, модифицированные, новая элементная база. Этот телескоп работает эффективнее, лучше используются его возможности Зеркало этой антенной системы имеет очень хорошие характеристики. Поэтому, в некоторых режимах, РТ-32 превышает характеристики РТ-70 ", - сказал руководитель Центра во Львовской области Виктор Ожинський.

Отмечается, зеркало в телескопе японского производства, все остальное, что модернизировали, изготовленно в Украине.

"Радиотелескоп РТ-32 - один из лучших на территории Украины и Восточной Европы. Его задача - решение фундаментальных задач астрофизики ... Сейчас для прикладных космических исследований важно использование GPS-технологий, спутниковых навигационных систем для повседневной жизни", - сказала ученый-астрофизик Любовь Янкив-Витковская.

Сообщается, что с помощью таких телескопов выявляют и исследуют очень далекие объекты, квазары, что поможет изучать неизвестные объекты во Вселенной. Кроме того, телескоп дает возможность мониторить космическое пространство и управлять спутниками, которые используются для гражданских задач.

"Сейчас планируем с КТНА-200 создать радары и станции управления для исследования космического мусора, для использования в космических миссиях. Сейчас есть программы исследования Луны, Марса, другие международные программы. Ее еще можно и нужно использовать, технологически это сложные вещи и они нуждаются не только в денежных ресурсах, но и человеческих", - добавил Виктор Ожинський.

Напомним, Hubble сделал снимок галактики-дома для четырех различных сверхновых.

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