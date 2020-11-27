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Hubble зробив знімок галактики-домівки для чотирьох різних наднових

Hubble зробив знімок галактики-домівки для чотирьох різних наднових

Київ • УНН

 • 18393 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Космічний телескоп Hubble зробив знімок галактики NGC 2770, яка була домівкою для чотирьох різних наднових. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію NASA.

"Це зображення, отримане космічним телескопом Hubble, показує крупним планом галактику NGC 2770. Ця галактика інтригує, оскільки за час існування в ній було помічено чотири різних наднових (тут не видно)", - повідомили в американському космічному агентстві.

У NASA вказали, що наднові утворюються декількома різними способами, але завжди пов'язані з тим, що зірка вмирає. Ці зірки вибухають, на короткий час сяючи так само яскраво, як вся галактика, а потім повільно зникають.

"Особливо цікава одна з чотирьох наднових, які спостерігаються у цій галактиці, SN 2015bh. Спочатку існування цієї наднової було поставлено під сумнів. Коли вона була виявлена ​​в 2015 році, астрономи класифікували SN 2015bh як псевдо-наднову, вважаючи, що це не зірка, що вибухає, а просто спалах масивної зірки у заключній фазі її життя. На щастя, астрономи врешті встановили істину, і об'єкту була присвоєна правильна класифікація як наднової типу II, що виникла в результаті загибелі зірки, маса якої в 8-50 разів перевищує масу Сонця", - вказали в агентстві.

Нагадаємо, космічний телескоп Hubble зробив знімок космічного каскаду в галактиці, де деякі зірки в шість разів гарячіші за наше Сонце.

The galaxy in this #HubbleFriday image, NGC 2770, has been home to four different supernovae!

Supernovae involve a dying star. These stars become unbalanced, lose control, and explode, briefly shining as bright as an entire galaxy before fading away: https://t.co/XDfIuT2xoQ pic.twitter.com/FgyFwjhx59

— Hubble (@NASAHubble) November 27, 2020

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