Hubble сделал снимок галактики-дома для четырех различных сверхновых

"Это изображение, полученное космическим телескопом Hubble, показывает крупным планом галактику NGC 2770. Эта галактика интригует, поскольку в ней уже было четыре различных наблюдаемых сверхновых (здесь не видны)", - сообщили в американском космическом агентстве.

В NASA указали, что сверхновые образуются несколькими разными способами, но всегда связаны с тем, что звезда умирает. Эти звезды взрываются, на короткое время сияя так же ярко, как вся галактика, а затем медленно исчезают.

"Особенно интересна одна из четырех сверхновых, наблюдаемых в этой галактике, SN 2015bh. Первоначально существование этой сверхновой было поставлено ​​под сомнение. Когда она была обнаружена в 2015 году, астрономы классифицировали SN 2015bh как псевдосверхновую, полагая, что это не взрывающаяся звезда, а просто вспышка массивной звезды в заключительной фазе ее жизни. К счастью, астрономы в конце концов обнаружили истину, и объекту была дана правильная классификация как сверхновая типа II, возникшая в результате гибели звезды, масса которой в 8-50 раз превышает массу Солнца", - указали в агентстве.

Напомним, космический телескоп Hubble сделал снимок космического каскада в галактике, где некоторые звезды в шесть раз горячее нашего Солнца.

The galaxy in this #HubbleFriday image, NGC 2770, has been home to four different supernovae!



Supernovae involve a dying star. These stars become unbalanced, lose control, and explode, briefly shining as bright as an entire galaxy before fading away : https://t.co/XDfIuT2xoQ pic.twitter.com/FgyFwjhx59

- Hubble (@NASAHubble) November 27, 2020