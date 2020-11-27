Hubble сделал снимок галактики-дома для четырех различных сверхновых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики NGC 2770, которая была домом для четырех разных сверхновых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию NASA.
"Это изображение, полученное космическим телескопом Hubble, показывает крупным планом галактику NGC 2770. Эта галактика интригует, поскольку в ней уже было четыре различных наблюдаемых сверхновых (здесь не видны)", - сообщили в американском космическом агентстве.
В NASA указали, что сверхновые образуются несколькими разными способами, но всегда связаны с тем, что звезда умирает. Эти звезды взрываются, на короткое время сияя так же ярко, как вся галактика, а затем медленно исчезают.
"Особенно интересна одна из четырех сверхновых, наблюдаемых в этой галактике, SN 2015bh. Первоначально существование этой сверхновой было поставлено под сомнение. Когда она была обнаружена в 2015 году, астрономы классифицировали SN 2015bh как псевдосверхновую, полагая, что это не взрывающаяся звезда, а просто вспышка массивной звезды в заключительной фазе ее жизни. К счастью, астрономы в конце концов обнаружили истину, и объекту была дана правильная классификация как сверхновая типа II, возникшая в результате гибели звезды, масса которой в 8-50 раз превышает массу Солнца", - указали в агентстве.
Напомним, космический телескоп Hubble сделал снимок космического каскада в галактике, где некоторые звезды в шесть раз горячее нашего Солнца.
The galaxy in this #HubbleFriday image, NGC 2770, has been home to four different supernovae!
Supernovae involve a dying star. These stars become unbalanced, lose control, and explode, briefly shining as bright as an entire galaxy before fading away : https://t.co/XDfIuT2xoQ pic.twitter.com/FgyFwjhx59