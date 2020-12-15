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На Львівщині запрацював радіотелескоп, який дозволяє досліджувати Всесвіт

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Золочеві, що на Львівщині, ввели в експлуатацію радіотелескоп РТ-32, який дозволяє Україні досліджувати Всесвіт. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

На Львівщині запрацював радіотелескоп, який дозволяє досліджувати Всесвіт

“Неподалік міста Золочів, ввели в експлуатацію радіотелескоп РТ-32. Протягом двох років, починаючи з 2018-го, українські фахівці модернізували радянську антену МАRК-4В, на базі якої і створили радіотелескоп сантиметрового діапазону довжин хвиль РТ-32. За оцінками фахівців, це один із найкращих радіотелескопів на території України і Східної Європи. Адже після анексії Криму у 2014 році Україна втратила парк космічних антен у Євпаторії. Однак спеціалістам вдалося відновили роботу Центру далекого космічного зв’язку в державі”, - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що у 2014 році Україна втратила парк космічних антен поблизу Євпаторії, де була одна з найбільших у світі антен РТ-70.

“Звичайно, втрата об’єктів в Євпаторії – це велика втрата для України. Парк антенних систем у Криму дуже великий, там цінне обладнання, там унікальні речі. Але все ж таки пройшов час від моменту анексії Криму і ми створили радіотелескоп РТ-32, який набагато технологічніший, аніж РТ-70, тобто тут системні рішення, які опрацьовували там, модифіковані, нова елементна база. Цей телескоп працює ефективніше, краще використовуються його можливості Дзеркало цієї антенної системи має дуже хороші характеристики. Тому, в деяких режимах, РТ-32 перевищує характеристики РТ-70”, - сказав керівник Центру на Львівщині Віктор Ожінський.

Зазначається, дзеркало у телескопі японського виробництва, все інше, що модернізували, виготовлене в Україні.

“Радіотелескоп РТ-32 – один із кращих на території України і Східної Європи. Його завдання – вирішення фундаментальних задач астрофізики… Зараз для прикладних космічних досліджень важливо використання GPS-технологій, супутникових навігаційних систем для повсякденного життя”, - сказала вчена-астрофізик Любов Янків-Вітковська.

Повідомляється, що за допомогою таких телескопів виявляють і досліджують дуже далекі об’єкти, квазари, що допоможе вивчати невідомі об’єкти у Всесвіті. Окрім того, телескоп дає можливість моніторити космічний простір і управляти супутниками, які використовуються для цивільних задач.

“Наразі плануємо з КТНА-200 створити радари і станцію керування для дослідження космічного сміття, для використання у космічних місіях. Зараз є програми дослідження Місяця, Марса, інші міжнародні програми. Її ще можна і потрібно використовувати, технологічно це складні речі і потребують не лише грошових ресурсів, але й людських”, - додав Віктор Ожінський.

Нагадаємо, Hubble зробив знімок галактики-домівки для чотирьох різних наднових.

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