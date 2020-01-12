На Львовщине за прошедшие сутки произошло более 40 ДТП

“Произошло 42 дорожно-транспортных происшествия (двадцатого Львове, 22 — в области), из них 3 — с пострадавшими. В результате ДТП один пешеход погиб, еще два пешехода получили телесные повреждения”, - говорится в сообщении.

Напомним, на Львовщине, в селе Долгое, микроавтобус насмерть сбил пешехода.

Как сообщалось, в Ровенской мужа насмерть сбил автомобиль.