На Львовщине за прошедшие сутки произошло более 40 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Во Львове и области за 11 января произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
“Произошло 42 дорожно-транспортных происшествия (двадцатого Львове, 22 — в области), из них 3 — с пострадавшими. В результате ДТП один пешеход погиб, еще два пешехода получили телесные повреждения”, - говорится в сообщении.
Напомним, на Львовщине, в селе Долгое, микроавтобус насмерть сбил пешехода.
Как сообщалось, в Ровенской мужа насмерть сбил автомобиль.