На Рівненщині чоловіка на смерть збив автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Рівненської області киянка на смерть збила чоловіка, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.
Повідомляється, що смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 11 січня, близько 17:30 на автодорозі “Київ-Чоп”.
“Попередньо встановлено, що поблизу села Молодаво водійка автомобіля Volkswagen Passat — 37-річна жителька столиці допустила наїзд на 26-річного місцевого жителя, який у невстановленому місці, ймовірно, перетинав проїзну частину. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події”, — йдеться в повідомленні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).
Також, зазначається, що відповідно до освідування киянка була твереза. Автомобіль поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик села Городок Рівненського району.
Нагадаємо, у Львові в ДТП загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє учасників ДТП отримали тілесні ушкодження.