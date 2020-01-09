У Львові в ДТП загинула 3-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У Львові в ДТП загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє учасників ДТП отримали тілесні ушкодження. Про це Гал-інфо повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 9 січня, о 15.20 на перехресті вулиць Пасічна та Медової Печери у Львові.
Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення двох автомобілів — “Фольксваген Транспортер”, яким керував 21-річний львів’янин, та “Фольксваген Пасат” під керуванням 31-річного мешканця Львова.
Від отриманих травм на місці події загинула 3-річна дівчинка, яка перебувала в салоні легковика. Окрім того, тілесні ушкодження отримали водій та пасажир цього ж автомобіля.
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На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, патрульні поліцейські та співробітники інших служб. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у 2019 році на дорога області сталося 2096 ДТП з постраждалими і в них травмувалося 2847 осіб, а загинуло 284 людини.