Во Львове в ДТП погибла 3-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Во Львове в ДТП погибла 3-летняя девочка. Еще двое участников ДТП получили телесные повреждения. Об этом Гал-инфо сообщили в Отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 9 января, в 15.20 на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры во Львове.
Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей - "Фольксваген Транспортер", которым управлял 21-летний львовянин, и "Фольксваген Пассат" под управлением 31-летнего жителя Львова.
От полученных травм на месте происшествия погибла 3-летняя девочка, которая находилась в салоне легковушки. Кроме того, телесные повреждения получили водитель и пассажир этого же автомобиля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ДТП во Львовской области погиб 4-летний ребенок
На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области, патрульные полицейские и сотрудники других служб. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в 2019 году на дорогах области произошло 2096 ДТП с пострадавшими и в них травмировались 2847 человек, а погибло 284 человека.