Во Львове в ДТП погибла 3-летняя девочка

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114100 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119413 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117860 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 135836 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108159 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109545 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109265 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132020 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130763 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 199074 просмотра

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Во Львове в ДТП погибла 3-летняя девочка

Во Львове в ДТП погибла 3-летняя девочка

Киев  •  УНН

 • 19235 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Во Львове в ДТП погибла 3-летняя девочка. Еще двое участников ДТП получили телесные повреждения. Об этом Гал-инфо сообщили в Отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 9 января, в 15.20 на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры во Львове.

Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей - "Фольксваген Транспортер", которым управлял 21-летний львовянин, и "Фольксваген Пассат" под управлением 31-летнего жителя Львова.

От полученных травм на месте происшествия погибла 3-летняя девочка, которая находилась в салоне легковушки. Кроме того, телесные повреждения получили водитель и пассажир этого же автомобиля.

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На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области, патрульные полицейские и сотрудники других служб. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в 2019 году на дорогах области произошло 2096 ДТП с пострадавшими и в них травмировались 2847 человек, а погибло 284 человека.

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