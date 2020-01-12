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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111623 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114596 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113073 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126551 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104885 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107805 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107947 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131862 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130638 просмотра

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В Ровенской области мужчину насмерть сбил автомобиль

В Ровенской области мужчину насмерть сбил автомобиль

Киев  •  УНН

 • 11533 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Ровенской области киевлянка насмерть сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Сообщается, что смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 11 января, около 17:30 на автодороге “Киев-Чоп”.

“Предварительно установлено, что вблизи села Молодаво водитель автомобиля Volkswagen Passat — 37-летняя жительница столицы допустила наезд на 26-летнего местного жителя, который в неустановленном месте, вероятно, пересекал проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия”, — говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Также отмечается, что в соответствии с освидетельствование киевлянка была трезвая. Автомобиль полицейские изъяли и поместили на спецплощадку села Городок Ровенского района.

Напомним, во Львове в ДТП погибла 3-летняя девочка. Еще двое участников ДТП получили телесные повреждения.

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