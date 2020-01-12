В Ровенской области мужчину насмерть сбил автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Ровенской области киевлянка насмерть сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.
Сообщается, что смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 11 января, около 17:30 на автодороге “Киев-Чоп”.
“Предварительно установлено, что вблизи села Молодаво водитель автомобиля Volkswagen Passat — 37-летняя жительница столицы допустила наезд на 26-летнего местного жителя, который в неустановленном месте, вероятно, пересекал проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия”, — говорится в сообщении.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).
Также отмечается, что в соответствии с освидетельствование киевлянка была трезвая. Автомобиль полицейские изъяли и поместили на спецплощадку села Городок Ровенского района.
Напомним, во Львове в ДТП погибла 3-летняя девочка. Еще двое участников ДТП получили телесные повреждения.