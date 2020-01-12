На Львівщині за минулу добу сталося понад 40 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Львові та області за 11 січня сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.
“Сталося 42 дорожньо-транспортні пригоди (20 — у Львові, 22 — в області), з них 3 — з постраждалими. Внаслідок ДТП один пішохід загинув, ще два пішоходи отримали тілесні ушкодження”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині, у селі Довге, мікроавтобус на смерть збив пішохода.
Як повідомлялося, на Рівненщині чоловіка на смерть збив автомобіль.