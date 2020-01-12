На Львівщині мікроавтобус насмерть збив пішохода
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 січня. УНН. На Львівщині, у селі Довге, насмерть збив пішохода. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОЛА, передає кореспондент УНН.
“11 січня близько 18:15 год. у с. Довге Стрийського району, водій автомобіля “Рено-Трафікˮ, мешканець село Подорожнє Стрийського району 1977 року народження, здійснив наїзд на пішохода, мешканця с. Довге Стрийського району 1964 року народження, який від отриманих травм помер на місці події”, — повідомили у департаменті.
Обставини події з’ясовуються.
Як писав УНН, у Києві внаслідок ДТП загинула людина, четверо осіб травмовано.