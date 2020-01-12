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На Львівщині мікроавтобус насмерть збив пішохода

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 січня. УНН. На Львівщині, у селі Довге, насмерть збив пішохода. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОЛА, передає кореспондент УНН.

“11 січня близько 18:15 год. у с. Довге Стрийського району, водій автомобіля “Рено-Трафікˮ, мешканець село Подорожнє Стрийського району 1977 року народження, здійснив наїзд на пішохода, мешканця с. Довге Стрийського району 1964 року народження, який від отриманих травм помер на місці події”, — повідомили у департаменті.

Обставини події з’ясовуються.

Як писав УНН, у Києві внаслідок ДТП загинула людина, четверо осіб травмовано.

Українські Національні Новини

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