У Києві внаслідок ДТП загинула людина, четверо осіб травмовано

КИЇВ. 12 січня. УНН. У Києві на бульварі Дружби Народів автомобіль зіткнувся з бетонним стовпом, перекинувся на дах та одразу загорівся. Внаслідок чого одна загинула людина, четверо осіб травмовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві в Facebook.