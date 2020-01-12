У Києві внаслідок ДТП загинула людина, четверо осіб травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Києві на бульварі Дружби Народів автомобіль зіткнувся з бетонним стовпом, перекинувся на дах та одразу загорівся. Внаслідок чого одна загинула людина, четверо осіб травмовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві в Facebook.
Так, 12 січня о 03:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів, 3, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
“На місце події було направлено чергові відділення частини спеціальної пожежної техніки загону технічної служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль Honda Jazz перекинувся на дах та одразу загорівся. В автомобілі перебувало п’ятеро людей”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що побачивши ДТП, очевидці події допомогли 4-м пасажирам (дві жінки та двоє чоловіків) вибратися з палаючої автівки ще до прибуття рятувальників.
“О 3:19 вогнеборці загасили пожежу, деблокували затиснуте тіло водія чоловічої статі за допомогою гідравлічного інструменту та передали його працівникам поліції”, — зазначається в повідомленні.
Наразі, обставинами дорожньо-транспортної пригоди займаються правоохоронні органи.
Нагадаємо, на Київщині поліцейський на смерть збив чоловіка.