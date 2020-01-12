В Киеве в результате ДТП погиб человек, четверо травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Киеве на бульваре Дружбы Народов автомобиль столкнулся бетонным столбом, перевернулся на крышу и сразу загорелся. В результате один погиб человек, четверо травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве в Facebook.
Так, 12 января в 3:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов, 3, произошло дорожно-транспортное происшествие.
“На место происшествия были направлены дежурные отделения части специальной пожарной техники отряда технической службы 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся. В автомобиле находилось пять человек”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли 4-м пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.
“В 3:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции”, — отмечается в сообщении.
Сейчас обстоятельствами ДТП занимаются правоохранительные органы.
Напомним, в Киевской области полицейский насмерть сбил мужчину.