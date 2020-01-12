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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113893 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117484 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 135025 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107890 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109403 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132015 просмотра

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В Киеве в результате ДТП погиб человек, четверо травмированы

В Киеве в результате ДТП погиб человек, четверо травмированы

Киев  •  УНН

 • 14439 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Киеве на бульваре Дружбы Народов автомобиль столкнулся бетонным столбом, перевернулся на крышу и сразу загорелся. В результате один погиб человек, четверо травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве в Facebook.

Так, 12 января в 3:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов, 3, произошло дорожно-транспортное происшествие.

“На место происшествия были направлены дежурные отделения части специальной пожарной техники отряда технической службы 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся. В автомобиле находилось пять человек”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли 4-м пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.

“В 3:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции”, — отмечается в сообщении.

Сейчас обстоятельствами ДТП занимаются правоохранительные органы.

Напомним, в Киевской области полицейский насмерть сбил мужчину.

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